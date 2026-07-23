ربيع ياسين: محمد هاني الأفضل في مركزه.. وبنجديدة صفقة سوبر وحان وقت مصطفى شوبير

أكد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد هاني يعد أفضل ظهير أيمن في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بثبات مستواه مع الأهلي ومنتخب مصر، كما أشاد بصفقات الفريق الصيفية، مؤكدًا أنها تمت وفق دراسة فنية دقيقة.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "محمد هاني هو الظهير الأيمن رقم واحد في الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو لاعب أساسي وقدم مستويات مميزة، وكان متألقًا في كأس العالم".

وأضاف: "الأهلي نادي بطولات، وليس أي لاعب يستطيع اللعب فيه، لكن محمد هاني فرض نفسه، وخبراته تزداد باستمرار، إلى جانب تمتعه بأخلاق وسلوكيات مميزة، ولم يفتعل أي أزمات طوال مشواره".

وتابع: "صفقات الأهلي هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، لأنها تمثل إضافة حقيقية لبعض المراكز، وليست مجرد أسماء، كما أن الجديد هو وجود دراسة ومشورة فنية قبل حسم أي صفقة".

وأشار إلى أن عودة محمد عبدالمنعم، في حال إتمامها، ستكون إضافة قوية لخط الدفاع، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى تدعيم هذا الخط، كما أشاد بقدرات عمرو الجزار، لاعب غزل المحلة، قائلًا إنه استحق الانضمام إلى الأهلي بعد الأداء المميز الذي قدمه، ويتوقع تألقه خلال الموسم المقبل.

وأضاف: "إذا استعاد عمرو الجزار مستواه، مع عودة محمد عبدالمنعم، فلن يحتاج الأهلي إلى تدعيمات جديدة في خط الدفاع".

وأشاد ربيع ياسين بالمهاجم المغربي سفيان بنجديدة، قائلًا: "سفيان بنجديدة صفقة سوبر، وهو مهاجم قناص وكنت أتابعه، وسيكون إضافة هجومية قوية للأهلي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كل التقدير والاحترام لمحمد الشناوي، فقد أدى دوره على أكمل وجه كقائد للفريق، لكن في الوقت الحالي أرى أن الفرصة أصبحت مناسبة لمنح مصطفى شوبير المشاركة الأساسية بعد المستوى المميز الذي ظهر به في كأس العالم".