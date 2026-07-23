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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الصومال: ثورة يوليو تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية

علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية
علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية
الديب أبوعلي

أعرب علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الحكومة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، وتجسد قيم الاستقلال والسيادة الوطنية والإرادة الحرة للشعوب.

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952

وأكد السفير الصومالي، أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تستحضر الدور التاريخي الرائد الذي اضطلعت به جمهورية مصر العربية في دعم قضايا التحرر الوطني، وتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها العربي والإفريقي، وهو نهج تواصل مصر السير عليه بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والسلام.

كما أعرب السفير الصومالي عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية، مثمنًا ما تشهده هذه العلاقات من تطور متواصل وتعاون وثيق في مختلف المجالات، مؤكدًا الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ومتمنيًا لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار، ولشعبها الكريم المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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