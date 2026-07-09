سفير الصومال بالقاهرة يشيد بإقرار مذكرة التفاهم مع مصر في مجال النقل البحري والموانئ

أشاد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بإقرار مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال النقل البحري والموانئ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يعكس رؤية القيادة الصومالية نحو توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد السفير الصومالي- في بيان، اليوم- أن إقرار مذكرة التفاهم يجسد حرص الحكومة الصومالية على تطوير قطاع النقل البحري والموانئ باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة، ودعم الخطة الوطنية للتحول (NTP)، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الصومال البحرية وتعزيز دورها كمركز محوري في المنطقة.

وأوضح أن العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل إضافة نوعية لمسار التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الموانئ والنقل البحري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وثمّن السفير الصومالي الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في البلدين لإنجاز هذه المذكرة، معربًا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة بنودها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في تعزيز التعاون البحري واللوجستي، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، وترسخ الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر