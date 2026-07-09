قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: حكم لقاء مصر والأرجنتين فاسد وفاجر.. قناة إسبانية تكشف تفاصيل غضب المصريين
مستشار رئيس النواب: تعديلات قانون جهاز مستقبل لا تخالف أحكام الدستور أو الحياد التنافسي
قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم بعد هدف زيكو أمام الأرجنتين
بعثة منتخب مصر تغادر أمريكا مساء اليوم.. واستقبال رسمي وشعبي في العلمين
بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن
رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب التشيك وسلوفاكيا
بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن
بالأرقام والبطولات لاعبا ومدربا.. لماذا يُعد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية؟
صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق
خلايا نحل لا تهدأ.. 10 سنوات شفاء الأورمان والعاملون يقدمون ملحمة إنسانية لحماية مرضى السرطان بالصعيد
سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
آية التيجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تُعد بذور اليقطين، المعروفة أيضًا باسم اللب الأبيض، من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تشير الدراسات إلى أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تسهم في تعزيز صحة القلب، وتحسين مستويات السكر في الدم، ودعم المناعة وجودة النوم.

القيمة الغذائية لبذور اليقطين

ووفقًا لمراجعة علمية نشرتها منصة Healthline، فإن تناول كميات معتدلة من بذور اليقطين ضمن نظام غذائي متوازن قد يوفر العديد من الفوائد الصحية، بفضل احتوائها على المغنيسيوم والزنك والحديد والدهون الصحية والبروتين.

وتتميز بذور اليقطين باحتوائها على البروتين والدهون غير المشبعة والألياف الغذائية، إلى جانب معادن أساسية مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور والحديد والنحاس والمنجنيز، كما تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

فوائد بذور اليقطين

أبرز فوائد بذور اليقطين

- غنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي بذور اليقطين على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساهم في تقليل الالتهابات وحماية خلايا الجسم، وهو ما قد يقلل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.

- قد تقلل خطر بعض أنواع السرطان:

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية الموجودة في بذور اليقطين قد تساعد في الحد من نمو بعض الخلايا السرطانية، إلا أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لتأكيد هذه النتائج.

فوائد بذور اليقطين

- تدعم صحة البروستاتا والمثانة:

أظهرت أبحاث أن بذور اليقطين وزيتها قد تساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد، كما قد تسهم في تحسين بعض مشكلات المثانة وفرط نشاطها.

- مصدر ممتاز للمغنيسيوم:

تُعد بذور اليقطين من أغنى المصادر الطبيعية بالمغنيسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة العظام، ودعم وظائف العضلات والأعصاب، والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد بذور اليقطين

- تعزز صحة القلب:

يساعد محتوى بذور اليقطين من الدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة في دعم صحة القلب، وقد يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

- قد تساعد في ضبط سكر الدم:

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول بذور اليقطين قد يساهم في تحسين استجابة الجسم للسكر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى احتوائها على نسب مرتفعة من المغنيسيوم، مع ضرورة استمرار الدراسات لتأكيد هذه الفوائد.

فوائد بذور اليقطين

- تحسن صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي بذور اليقطين على الألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم، وتساعد على تعزيز صحة الأمعاء، كما ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

- قد تدعم خصوبة الرجال:

يساعد الزنك الموجود في بذور اليقطين في الحفاظ على جودة الحيوانات المنوية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة بها قد تدعم الصحة الإنجابية لدى الرجال.

فوائد بذور اليقطين

- تساهم في تحسين النوم:

تحتوي بذور اليقطين على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يدخل في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، كما أن المغنيسيوم الموجود بها يرتبط بتحسين جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

- سهلة الإضافة إلى النظام الغذائي:

يمكن تناول بذور اليقطين نيئة أو محمصة، كما يمكن إضافتها إلى السلطات، والشوربة، والزبادي، والعصائر، وحبوب الإفطار، والمخبوزات للحصول على قيمة غذائية أكبر.

فوائد بذور اليقطين

نصائح عند تناول بذور اليقطين

ينصح الخبراء بتناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع اختيار الأنواع غير المملحة قدر الإمكان، للحصول على فوائدها الغذائية دون الإفراط في استهلاك الصوديوم أو السعرات الحرارية.

ويؤكد المختصون أن بذور اليقطين ليست علاجًا للأمراض، لكنها تمثل إضافة غذائية مفيدة، وقد تساعد عند تناولها بانتظام ضمن نمط حياة صحي في دعم صحة القلب، وتعزيز المناعة، وتحسين النوم، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.

فوائد بذور اليقطين بذور اليقطين فوائد اللب الأبيض القيمة الغذائية لبذور اليقطين صحة القلب ضبط سكر الدم النوم الخصوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

خالد يوسف

خالد يوسف بعد استقالة جيهان زكي: الدولة يجب ألا تخسر كفاءة ثقافية بحجمها

أصالة نصري

أصالة في الأردن استعدادا لحفلها غدا

ياسمين رئيس وزوجها

ياسمين رئيس تتألق برفقة زوجها في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

روبي تكشف عن مفاجأة الصيف.. ميني ألبوم الحب إيه

ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026

أورام الرحم الليفية ليست آمنة دائمًا.. أحترسي من تجاهل الأعراض

أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد