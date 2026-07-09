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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: حكم لقاء مصر والأرجنتين فاسد وفاجر.. قناة إسبانية تكشف تفاصيل غضب المصريين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمود محسن
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قامت قناة إسبانية بعمل تقرير كشفت من خلاله، عن غضب المصريين من مباراة الأرجنتين، خاصة بعد الظلم التحكيمي الذي طال المنتخب الوطني، وظهر في التقرير الإعلامي أحمد موسى، وهو يؤكد أن الحكم فاسد وفاجر.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوقت قد حان لكي تعيد الاتحادات الأفريقية النظر في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات الأفريقية والعربية تعرضت لظلم تحكيمي خلال بطولة كأس العالم، لكنه شدد على أن ما حدث مع منتخب مصر كان مختلفًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حان الوقت لتفكير اتحادات أفريقيا في عدم دعم إنفانتينو، كل المنتخبات الأفريقية تعرضت لظلم في المونديال، وكل الدول العربية أيضًا تعرضت لظلم، لكن الظلم في مباراة مصر كان مختلف".

وأضاف: "كل الدول العربية تعرضت لظلم من التحكيم، والظلم بتاعنا كان مختلف، مفيش منطق بيقول كده، طيب بتعمل ليه كأس عالم وأنت معندكش عدالة؟، والمفروض كل الدول العربية والأفريقية تتحد".

وأوضح: "أنا إمبارح اتكلمت عن تل أبيب وسرقة المباراة من المنتخب لصالح الأرجنتين، وعلى فكرة الإعلام كله مع مصر عدا إسرائيل، وإحنا سعداء جدًا إن إسرائيل ضدنا، وإنها مع ميسي، وإن ميسي كان بيروحلهم يعني، وعلم إسرائيل اترفع في الماتش".

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