حلم اتحول لحقيقة.. سمير فرج: بحمد ربنا إني حضرت افتتاح القيادة الاستراتيجية

علق اللواء سمير فرج الخبير العسكري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" بحمد ربنا إني حضرت افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية وأنا عايش ده حلم اتحول لحقيقة".
وتابع سمير فرج :" مصر أصبحت تمتلك رابع مقر قيادة استراتيجي على مستوى العالم ".
وأكمل سمير فرج :" مقر القيادة الاستراتيجية يضم كافة الإدارات والجهات التابعة للقوات المسلحة وبه مركز لإدارة الأزمات والمخاطر".
ولفت سمير فرج :" مقر القيادة الاستراتيجية يتيح للدولة السيطرة والتعامل مع كافة الازمات والمخاطر والتحديات والكوارث ومقر القيادة الاستراتيجية هو عقل الدولة المصرية ".