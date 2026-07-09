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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حلم اتحول لحقيقة.. سمير فرج: بحمد ربنا إني حضرت افتتاح القيادة الاستراتيجية

مقر القيادة الاستراتيجية
مقر القيادة الاستراتيجية
هاني حسين
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علق اللواء سمير فرج الخبير العسكري،  على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
 

وقال سمير فرج في حواره  مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" بحمد ربنا إني حضرت افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية وأنا عايش ده حلم اتحول لحقيقة".


وتابع سمير فرج :"   مصر أصبحت تمتلك رابع مقر قيادة استراتيجي على مستوى العالم ".

وأكمل سمير فرج :"  مقر القيادة الاستراتيجية يضم كافة الإدارات والجهات التابعة للقوات المسلحة وبه مركز لإدارة الأزمات والمخاطر".


ولفت سمير فرج :"   مقر القيادة الاستراتيجية يتيح للدولة السيطرة والتعامل مع كافة الازمات والمخاطر والتحديات والكوارث ومقر القيادة الاستراتيجية هو عقل الدولة المصرية ".

سمير فرج اخبار التوك شو القيادة الاستارتيجية مصر الجيش

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