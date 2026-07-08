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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القيادة الاستراتيجية للدولة نقلة نوعية فى ترسيخ الأمن القومى

الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة الاستراتيجية للدولة يجسد رؤية وطنية استباقية تقوم على التخطيط العلمي والإدارة الاحترافية للأزمات، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على حماية مقدراتها وصون أمن مواطنيها في مختلف الظروف.

وقال القصبى إن القيادة الاستراتيجية تمثل أحد أهم المشروعات الوطنية التي تعكس تطور مفهوم الأمن القومي الشامل، والذي لم يعد يقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، وإنما يمتد ليشمل مواجهة الكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية، والتهديدات الصناعية، والتحديات المختلفة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التنسيق وسرعة اتخاذ القرار وكفاءة التنفيذ.

وأضاف أن ما شهدته فعاليات الافتتاح من استعراض لقدرات أجهزة الدولة، والمحاكاة العملية لإدارة الأزمات، يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة تعتمد على الاستعداد المسبق، والتدريب المستمر، وتوظيف أحدث الإمكانات لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة ويحافظ على سلامة المواطنين.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إلى أن تأكيد السيد الرئيس على نشر ثقافة الوعي المجتمعي والاستعداد للأزمات داخل المدارس والجامعات والمساجد والكنائس يعكس إيمان القيادة السياسية بأن بناء الإنسان الواعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، وأن الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع هي الضمان الحقيقي للنجاح في إدارة الأزمات.

وأوضح القصبى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس، لا تنتظر وقوع الأزمات حتى تتحرك، وإنما تعمل وفق منهج علمي يقوم على التوقع، والتخطيط، والمحاكاة، والتقييم المستمر، وهو ما يرسخ مكانة مصر كدولة حديثة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على حماية أمنها القومي وتحقيق الاستقرار.

واختتم القصبى بيانه بتوجيه التحية والتقدير إلى القوات المسلحة، ومجلس الوزراء، وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، على ما تبذله من جهود مخلصة لتطوير منظومة إدارة الأزمات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات، وتحافظ على مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

الدكتور عبد الهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية التخطيط العلمي

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