الرئيس السيسي: أجرينا محاكاة متكررة للأزمات لتعزيز جاهزية الدولة.. أحمد موسى: منتخب مصر لم يُهزم أمام الأرجنتين.. وتم إقصاؤه بفعل فاعل| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

الرئيس السيسي : أجرينا محاكاة متكررة للأزمات لتعزيز جاهزية الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة، بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة، نفذت خلال السنوات الماضية جهدًا كبيرًا لبناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لم تكن وليدة أزمة بعينها، وإنما جاءت في إطار خطة مستمرة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.



الرئيس السيسي: نأخذ خطوة على طريق بناء دولة حديثة لمكافحة ومواجهة أي تحد يواجه الـ120 مليون مصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،أنه يجب نشر وعي جمعي لدى المواطنين في التعامل مع الازمات المختلفة والتدرب على كيفية التعامل مع مختلف الازمات .



شاهد محاكاة لإدارة أزمة افتراضية.. الرئيس السيسي يتفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالعاصمة الجديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعراض إمكانيات الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث بفي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.



أحمد موسى : حكم مباراة مصر والأرجنتين فاسد

اتهم الإعلامي أحمد موسى حكم مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالفساد.

ناصر عباس: منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي فادح.. والهدف الثالث للأرجنتين غير شرعي

أكد الكابتن ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباراته أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أن قرارات حكم الساحة وحكم الفار أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.



أحمد موسى: منتخب مصر لم يُهزم أمام الأرجنتين.. وتم إقصاؤه بفعل فاعل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، مشددًا على أن المنتخب المصري لم يخسروا داخل الملعب، وإنما تعرضوا لظلم تحكيمي أدى إلى إقصائهم، كما وجه انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا بالتحقيق في ما وصفه بـ"الفساد التحكيمي".



وزير الرياضة: استقبال أسطوري لمنتخب مصر فور عودتهم من أمريكا

أكد الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر قدم أداء مشرف والرئيس عبدالفتاح السيسي شكر لاعبي المنتخب.



أحمد موسى: منتخب مصر كان الأحق بربع النهائي.. والتحكيم ظلمنا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن المنتخب المصري كانوا الطرف الأفضل خلال المباراة، وأنهم تعرضوا لظلم تحكيمي واضح حرمهم من التأهل.



رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم

أكد رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، أنه شاهد اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم غزة عبر قافلة «زاد العزة 227»

تواصل مصر جهودها الإنسانية المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.