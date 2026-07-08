قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم
أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم
الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد
اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل
جنوب إيران يشتعل.. دوي انفجارات مُتزامنة في ثلاث مدن بعد الهجوم الأمريكي
إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم
«الفوز مش بالعافية ولا بالسرقة التحكيمية».. أحمد عبدالقادر ينتقد الحكام في بطولة كأس العالم
ضياء رشوان تعليقًا على استقالة الدكتورة جيهان زكي: قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون
بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال
واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز
وزيرة التضامن الاجتماعي تدعّم منتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «شرفتوا مصر لا تحزنوا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: أجرينا محاكاة متكررة للأزمات لتعزيز جاهزية الدولة.. أحمد موسى: منتخب مصر لم يُهزم أمام الأرجنتين.. وتم إقصاؤه بفعل فاعل| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

الرئيس السيسي : أجرينا محاكاة متكررة للأزمات لتعزيز جاهزية الدولة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة، بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة، نفذت خلال السنوات الماضية جهدًا كبيرًا لبناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لم تكن وليدة أزمة بعينها، وإنما جاءت في إطار خطة مستمرة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.


الرئيس السيسي: نأخذ خطوة على طريق بناء دولة حديثة لمكافحة ومواجهة أي تحد يواجه الـ120 مليون مصري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،أنه يجب نشر وعي جمعي لدى المواطنين في التعامل مع الازمات المختلفة والتدرب على كيفية التعامل مع مختلف الازمات .


شاهد محاكاة لإدارة أزمة افتراضية.. الرئيس السيسي يتفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالعاصمة الجديدة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعراض إمكانيات الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث بفي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.


أحمد موسى : حكم مباراة مصر والأرجنتين فاسد
اتهم الإعلامي أحمد موسى حكم مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالفساد.

ناصر عباس: منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي فادح.. والهدف الثالث للأرجنتين غير شرعي
أكد الكابتن ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباراته أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أن قرارات حكم الساحة وحكم الفار أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.


أحمد موسى: منتخب مصر لم يُهزم أمام الأرجنتين.. وتم إقصاؤه بفعل فاعل
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، مشددًا على أن المنتخب المصري لم يخسروا داخل الملعب، وإنما تعرضوا لظلم تحكيمي أدى إلى إقصائهم، كما وجه انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا بالتحقيق في ما وصفه بـ"الفساد التحكيمي".


وزير الرياضة: استقبال أسطوري لمنتخب مصر فور عودتهم من أمريكا
أكد الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر قدم أداء مشرف والرئيس عبدالفتاح السيسي شكر لاعبي المنتخب.


أحمد موسى: منتخب مصر كان الأحق بربع النهائي.. والتحكيم ظلمنا
أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن المنتخب المصري كانوا الطرف الأفضل خلال المباراة، وأنهم تعرضوا لظلم تحكيمي واضح حرمهم من التأهل.


رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم
أكد رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، أنه شاهد اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم غزة عبر قافلة «زاد العزة 227»
تواصل مصر جهودها الإنسانية المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

السيسي الرئيس السيسي احمد موسى منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

دعاء وأذكار النوم

دعاء وأذكار النوم من صحيح السنة.. أفضل الأدعية والأذكار لتحصين النفس حتى الصباح

حملات المتابعة الميدانية لوزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية بـ 30 إدارة فرعية

دورة المقبلين على الزواج

عضو المكتب الفني للمفتي: حسن اختيار شريك الحياة هو القرار الأخطر في بناء الأسرة

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد