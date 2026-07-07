وزير الرياضة: استقبال أسطوري لمنتخب مصر فور عودتهم من أمريكا

أكد الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر قدم أداء مشرف والرئيس عبدالفتاح السيسي شكر لاعبي المنتخب.

واضاف الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن استقبال اسطوري وشعبي لمنتخب مصر بعد هذا الإنجاز، والشعب المصري في أمريكا احتضن لاعبي منتخب مصر.

وتابع الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ان استقبال اسطوري لمنتخب مصر فور عودتهم من امريكا، وسأكون على رأس مستقبلي بعثة منتخب مصر.