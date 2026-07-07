حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة يواصلان رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالبوابة الثانية لهضبة الأهرام

شهدت المنطقة أمام البوابة الثانية لهضبة الأهرام بمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مكثفة لرفع كفاءة الحارة البطيئة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

وشملت الأعمال تنفيذ الكنس الآلي، ورفع مستوى النظافة العامة، إلى جانب دهان الأرصفة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وتوفير بيئة أكثر نظافة وانضباطًا للمواطنين والزائرين.

وجرت الأعمال بمتابعة ميدانية من اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وبحضور أحمد عبد الفتاح، نائب قطاع الهضبة، وبمتابعة ولاء محبوب مدير العلاقات العامة بحي الهرم، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السياحية والحيوية بالمحافظة.