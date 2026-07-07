دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة مدة النوم لدى المراهقين ولو بساعة واحدة فقط يوميًا قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة، من خلال تحسين استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما يعزز الصحة الأيضية على المدى الطويل.

ساعة نوم إضافية تحدث فرقًا

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك، ونُشرت نتائجها في مجلة SLEEP العلمية، حيث توصلوا إلى أن النوم الكافي قد يكون أحد أبسط الوسائل للوقاية من الأمراض المزمنة لدى الشباب.



واعتمد الباحثون على متابعة 206 شباب يبلغون من العمر 18 عامًا لمدة أسبوعين، باستخدام أجهزة خاصة لقياس الحركة والنوم ومستويات الجلوكوز في الدم بشكل مستمر.

وأظهرت النتائج أن كل ساعة نوم إضافية ارتبطت بانخفاض التقلبات اليومية في مستويات السكر بالدم، وهو ما يشير إلى تحسن قدرة الجسم على تنظيم الجلوكوز.

وأوضح الباحثون أن استقرار مستويات السكر يقلل من الضغط الواقع على عمليات التمثيل الغذائي ويحد من الالتهابات، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري مستقبلًا.

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاقة متبادلة بين النوم والسكر

وكشفت الدراسة أيضًا عن وجود علاقة متبادلة بين النوم ومستويات السكر في الدم، إذ تبين أن المراهقين الذين شهدت مستويات السكر لديهم تقلبات أكبر خلال النهار، ناموا في الليلة التالية لمدة أقل بنحو 7 دقائق في المتوسط.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن جودة النوم وتنظيم السكر في الدم يؤثر كل منهما في الآخر، وهو اكتشاف قد يساعد في فهم أفضل للعوامل المؤثرة في صحة الشباب.

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

لماذا يعد النوم مهمًا؟

وقال البروفيسور مورتن آريندت راسموسن، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن النوم لا يؤثر فقط على الصحة النفسية، بل يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة البدنية، موضحًا أن كثيرًا من الأمراض التي تظهر في مراحل متقدمة من العمر قد تبدأ جذورها منذ مرحلة الشباب.

وأضاف أن النوم لفترات أطول ارتبط أيضًا بارتفاع طفيف في مستوى السكر صباحًا، إلا أن هذا الارتفاع كان مصحوبًا بانخفاض التقلبات الحادة، وهو ما قد يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات وتحسين تنظيم الجلوكوز بشكل عام.

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

هل تثبت الدراسة أن النوم يمنع السكري؟

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن النوم الأطول يمنع الإصابة بالسكري أو السمنة، لكنها تقدم دليلًا قويًا على وجود ارتباط بين النوم الكافي وتحسن تنظيم السكر في الدم، مشيرين إلى أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات السريرية لتأكيد هذه النتائج.

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري

وأشار الباحثون إلى أن أعداد المصابين بالسكري بين الشباب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، إذ تضاعفت الإصابات عالميًا خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وحذروا من أن السكري من النوع الثاني إذا لم يُعالج بالشكل المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها:

أمراض القلب.

السكتات الدماغية.

فقدان البصر.

تلف الأعصاب.

بتر الأطراف في الحالات المتقدمة.

واختتم الباحثون بالتأكيد على أن الذهاب إلى النوم مبكرًا والحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم قد يكون من أبسط التغييرات اليومية التي تعود بفوائد صحية كبيرة، دون الحاجة إلى أنظمة غذائية معقدة أو برامج رياضية مكلفة.