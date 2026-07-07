إبراهيم فايق : مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى في كأس العالم

أهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20

و أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بمصطفى شوبير كاتبا عبر فيسبوك:‏‏مصطفى شوبير أفضل حارس في كأس العالم .

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب مصر علي الأرجنتين بهدف ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

أهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين على رأس ماك أليستر الذي سدد رأسية تصدى لها حارس مصر الأول ببراعة في الدقيقة 28.