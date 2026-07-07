منتخب مصر يباغت الأرجنتين بهدف برأسية ياسر إبراهيم

احرز منتخب مصر الهدف الاول في شباك الارجنتين من عمر الشوط الأول، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، خوليان ألفاريز.