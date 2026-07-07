أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

في مشهد عفوي حمل الكثير من مشاعر المحبة والانتماء، قدّم المطربان الفلسطينيان قاسم النجار وشادي البوريني، عبر اتصال بتقنية "زووم" من فلسطين، أغنية خاصة دعماً للمنتخب المصري، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن مصر وفلسطين يجمعهما تاريخ واحد وقلب واحد.



وجاءت الأغنية خلال استضافتهما في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلاميتان دكتورة منى عبد الغني ومها بهنسي، حيث عبّرا عن تمنياتهما بوصول المنتخب المصري إلى المباراة النهائية، وأن يكون لقب البطولة العربية في النهاية بين أيدي الأشقاء العرب.



ووجه الفنانان تحية خاصة من القدس إلى القاهرة، مؤكدين أن مصر كانت وستظل ركيزة للعروبة وداعمة لقضايا الأمة، وقالا إن فرحة المصريين تمثل فرحة لكل عربي.



كما أعلنا أنهما فكرا في المشاركة في تسجيل أغنية خاصة لدعم المنتخب المصري، في خطوة تعكس الروابط الثقافية والوجدانية التي تجمع الشعبين.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الأغنية، معتبرين أنها رسالة محبة وتقدير لمصر وشعبها، ودليلاً على المكانة التي تحظى بها مصر في قلوب أبناء الوطن العربي، وعلى أن الفن يظل جسراً يعزز قيم الأخوة والوحدة بين الشعوب.