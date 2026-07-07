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حماية المستهلك يُحذر من انتحال صفته بمواقع التواصل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حماية المستهلك يُحذر من انتحال صفته بمواقع التواصل

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح

في إطار المُتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد جهاز حماية المستهلك منشورًا متداولًا لأحد الأشخاص يزعم فيه، على غير الحقيقة، انتماءه إلى جهاز حماية المستهلك، ويدعو المواطنين إلى إرسال شكاواهم إليه، مدعيًا قدرته على التدخل في متابعتها أو تعديل مسارها.

ويُؤكد جهاز حماية المستهلك أن هذا الشخص لا يُمثل الجهاز، ولا توجد له أي صفة أو صلاحية تخوله استقبال شكاوى المواطنين أو التدخل في إجراءات فحصها أو التعامل معها.

ويُشدد الجهاز على أن تلقي الشكاوى ومتابعتها يتم حصريًا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، ودون أي تدخل من أشخاص أو وسطاء. 
 

كما يُهيب الجهاز بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات أو مشاركة بياناتهم الشخصية أو تفاصيل شكاواهم مع أي جهات أو أفراد غير معتمدين، حفاظًا على حقوقهم وسرية بياناتهم.

حماية المستهلك: غير مسموح تضليل المواطنين

ويُؤكد جهاز حماية المستهلك، أن ادعاء أي شخص انتماءه إلى جهاز حماية المستهلك أو الإيهام بامتلاكه سلطة أو نفوذ للتأثير في الشكاوى أو إنهاء إجراءاتها خارج الأطر القانونية، يعد سلوكًا مرفوضًا ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، ولن يسمح الجهاز باستغلال اسمه أو مكانته في تضليل المواطنين أو تحقيق أي منفعة شخصية.

جهاز حماية المستهلك الشكاوى شكاوى المواطنين حماية المستهلك مواقع التواصل الاجتماعي

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