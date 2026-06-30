غرفة الإسماعيلية التجارية تطلق مبادرة جديدة لحماية المستهلك

أطلقت الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، مبادرة توعوية جديدة تحت شعار «راجع فاتورتك.. تطمن حقك»، في إطار جهودها المستمرة لنشر ثقافة حماية المستهلك وتعزيز الوعي بأهمية مراجعة المشتريات والحفاظ على الحقوق عند إجراء عمليات البيع والشراء.

وتهدف المبادرة إلى رفع وعي المواطنين بعدد من الإجراءات البسيطة التي تضمن حماية حقوقهم، وفي مقدمتها مراجعة الأصناف التي تم شراؤها والتأكد من مطابقتها للطلب، والتأكد من الأسعار قبل الشراء، ومراجعة بيانات الفاتورة أو إيصال الشراء ومطابقتها للأسعار الفعلية، مع الاحتفاظ بالفاتورة باعتبارها الضمان الأساسي لإثبات الحقوق عند الحاجة.

من جانبه أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، أن المبادرة تأتي ضمن دورها المجتمعي في دعم حقوق المستهلك، وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة بين التاجر والمستهلك، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وعدالة.

ودعي مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، جميع المواطنين إلى التفاعل مع المبادرة والالتزام بمراجعة فواتيرهم ومشترياتهم قبل مغادرة أماكن البيع، مشيرة إلى أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول لحماية حقوقه.

ويأتي شعار المبادرة: «راجع فاتورتك.. تطمن حقك»، ليكون رسالة توعوية مباشرة تشجع المواطنين على اتباع خطوات بسيطة تضمن لهم تجربة شراء آمنة وتحافظ على حقوقهم.