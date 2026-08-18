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إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية

عراقجي
عراقجي
أخبار العالم

 

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أبلغت الوسطاء بضرورة التوصل إلى حل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم، وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، في ظل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وإيجاد مخرج سياسي للصراع.

ويعكس موقف عراقجي تمسك طهران بالحصول على ضمانات تحول دون تجدد المواجهات، بدلًا من الدخول في هدنة مؤقتة يمكن أن تنتهي بعودة العمليات العسكرية. وكان الوزير الإيراني قد أوضح في تصريحات سابقة أن بلاده لا تقبل بوقف لإطلاق النار فقط، وإنما تسعى إلى إنهاء كامل للحرب في المنطقة، مع ضمانات بعدم تكرار الهجمات.

وأشار عراقجي إلى أن طهران تنظر إلى إنهاء الحرب باعتباره مسارًا شاملًا لا يقتصر على الأراضي الإيرانية، وإنما يمتد إلى مختلف ساحات الصراع في المنطقة، بما فيها لبنان والعراق واليمن، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى وضع يضمن السلام وعدم عودة الحرب.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في وقت تتحرك فيه عدة أطراف إقليمية ودولية لفتح قنوات اتصال بين طهران وواشنطن، وسط استمرار التوتر العسكري. وكانت سلطنة عمان من بين الدول التي شاركت في جهود الوساطة، حيث بحث عراقجي مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وخفض التوتر في المنطقة.

وفي سياق الاتصالات غير المباشرة، كشفت تقارير عن وجود قنوات تواصل بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبحث فرص إنهاء الحرب. وذكرت تقارير أن المباحثات تناولت إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مستدام يتضمن ضمانات أمريكية وإسرائيلية بعدم شن هجمات جديدة على إيران، إلى جانب قضايا اقتصادية وعقوبات مفروضة على طهران.

ويرتبط الموقف الإيراني كذلك بتطورات الجبهة اللبنانية، إذ سبق أن أكد عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل جزءًا لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، وأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية أو بقاء قواتها في الأراضي اللبنانية يتعارض مع التفاهمات المطروحة.

ويشير موقف طهران إلى أن أي تسوية مقبلة لن تكون، من وجهة نظرها، مجرد هدنة مؤقتة، وإنما يجب أن تتضمن ترتيبات وضمانات واضحة تضمن إنهاء الحرب بصورة شاملة ودائمة، وهو ما يجعل مسار الوساطة أمام اختبار صعب خلال المرحلة المقبلة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحرب إطلاق النار المساعي الدبلوماسية طهران

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