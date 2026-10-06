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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديرًا لإسهاماتهم.. وزير الطيران يكرّم نماذج من العاملين بمصر للطيران

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

كرّم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها حيث منحهم شهادات تقدير ، نظرا  لإسهاماتهم في تحقيق نتائج متميزة ضمن تصنيف Skytrax العالمي لعام 2026، وذلك بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والسيدة سهير عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والمهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والسيد خالد عطوة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار حافظ الشيتي، مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات . 

وأكد الدكتور سامح الحفني أن تكريم العاملين يأتي تقديرًا لعطائهم وما قدموه من أداء متميز كان له دور في النتائج التي حققتها مصر للطيران، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتكامل جهود مختلف قطاعات وشركات الشركة الوطنية، وتعكس ما تتمتع به كوادرها البشرية من كفاءة وخبرة وقدرة على المنافسة في صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن ما تحقق يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة التطوير، والارتقاء بمستويات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز مكانة مصر للطيران على خريطة صناعة النقل الجوي العالمية.

ويأتي هذا التكريم في ضوء النتائج التي حققتها مصر للطيران في تصنيف Skytrax لعام 2026، والتي تضمنت حصولها على لقب «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» – The World’s Most Improved Airline 2026، إلى جانب تقدمها إلى المركز الـ46 عالميًا ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم، فضلًا عن حصولها على عدد من المراكز المتقدمة على مستوى القارة الأفريقية.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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