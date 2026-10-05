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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقترب من التربع على عرش تاريخ طرابزون.. وتريزيجيه ثالثًا

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

كشف موقع 61saat التركي ، عن قائمة أبرز اللاعبين أصحاب المساهمات التهديفية في تاريخ طرابزون سبور ، خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى تصدر أنتوني نواكايمي القائمة.

وأوضح الموقع، أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه يحتل المركز الثالث في قائمة عظماء النادي، بعدما سجل 25 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة خلال موسمين، بإجمالي 36 مساهمة تهديفية.

وأشار التقرير، إلى أن محمد صلاح يقترب بخطى ثابتة من تحطيم الرقم القياسي والتربع على عرش اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ طرابزون سبور، حال مواصلته النسق التصاعدي القوي مع الفريق.

ويرى الموقع التركي، أن المستويات التي يقدمها صلاح تجعله مرشحًا بقوة للوصول إلى قمة القائمة خلال الفترة المقبلة. 

طرابزون سبور أنتوني نواكايمي محمد صلاح تريزيجيه الدوري التركي

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