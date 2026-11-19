شهد سعر الدولار في مصر؛ ثباتًا على مستوي السوق الرسمية وذلك خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 بعد زيادة أسبوعية طفيفة لم تكسر حاجز الـ5 قروش.

الدولار في بنوك الحكومة

وسجلت أسعار الدولار ثباتًا داخل معظم البنوك العاملة في السوق المصرية بما في ذلك بنوك الحكومة.

تحركات الدولار

شهد سعر الصرف الأجنبي “ الدولار” تذبذبًا علي مدار الأسبوع الجاري، لكن أغلق التداولات على ثبات في الأسعار .

سعر الدولار بنك مصر

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له داخل بنك مصر 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في آخر تحديث له نحو 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع .

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل سعر الدولار في آخر تحديث له 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

سجل أقل سعر دولار 53.72 جنيها للشراء و 53.82 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.74 جنيها للشراء و 53.84 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصري الخليجي، العقاري المصري العلربي، المصرف العربي الدولي،سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.87 جنيها للشراء و 53.97 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.855 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.79 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.