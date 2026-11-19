قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا وأوروبا ليستا مستعدتين لتقديم تنازلات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية التي جمعته مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.

وأضاف بوتين، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، أن روسيا مستعدة لمناقشة شروط التسوية الأوكرانية "مع شركائنا في إطار مسار العمل الجاري".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مطالب موسكو بشأن الأمن الأوروبي "لم تُطرح بوضوح حتى الآن، لكنها جميعها مشروعة".

وكان قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا أصدروا إعلان سلام مكوناً من أربع نقاط، عقب انتهاء القمة الثلاثية في مدينة شنتشن الصينية اليوم الخميس.

بوتين يتوعد بالتصعيد بعد قصف جسر كيرتش

عقب الاجتماع، هدد بوتين بالتصعيد في أوكرانيا، على خلفية هجمات استهدفت جسر كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم المحتلة.

وقال مسؤول روسي إن أوكرانيا قصفت الجسر للمرة الثالثة خلال أسبوع، بينما قال مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية إن الهجمات تهدف إلى إحراج بوتين دولياً.

وأعلن بوتين أنه لن ينظر بعد الآن في وقف مؤقت للضربات في البحر الأسود أو على البنية التحتية للطاقة، قائلاً: "سنرد على هذه الضربات. وأريد أن يعلم الجميع هذا: أعتقد أن ردنا سيكون أكثر إيلاماً بكثير مما فعله نظام كييف بالجسر".