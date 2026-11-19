أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، يمثل لحظة تاريخية مهمة وإنصافا مستحقا لقائد استثنائي امتلك من الرؤية والشجاعة ما مكنه من تغيير مسار المنطقة، ووضع أسس مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط.

وقال صالح إن هذا التكريم، الذي شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن داخل مبنى الكابيتول، لا يقتصر على الاحتفاء بشخصية الرئيس الراحل، وإنما يمثل تقديرا دوليا لمكانة الدولة المصرية ودورها التاريخي في صناعة السلام، ويعكس اعترافا عالميا بأن القرارات الشجاعة التي اتخذها السادات كانت سابقة لعصرها، وأن آثارها لا تزال حاضرة في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي حتى اليوم.

وأضاف أن الرئيس أنور السادات لم يكن مجرد رئيس اتخذ قرارا سياسيا مهما، بل كان قائدا تاريخيا أدرك أن قوة الدول لا تقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، وإنما أيضا بقدرتها على حماية مصالح شعوبها وصناعة مستقبل أكثر استقرارا، مشيرا إلى أن استعادته أرض سيناء عبر مسار سياسي ودبلوماسي، بعد انتصار أكتوبر المجيد، ستظل واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث.

رؤية قائد امتلك شجاعة صناعة السلام

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن الميدالية الذهبية للكونجرس، باعتبارها من أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية، تحمل دلالة سياسية وتاريخية مهمة، خاصة أنها جاءت تقديرا لدور السادات في إرساء دعائم السلام بالشرق الأوسط، بعد عقود من الصراع، مؤكدا أن التاريخ أنصف رؤية الرئيس الراحل التي راهنت على أن السلام الحقيقي لا يصنعه الضعف، وإنما تصنعه قوة الموقف والقدرة على اتخاذ القرار.

مشاركة وفد مصري رفيع المستوى في مراسم التكريم

وشدد صالح على أن مشاركة وفد مصري رفيع المستوى في مراسم التكريم، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وبحضور أسرة الرئيس الراحل، تعكس تقدير الدولة المصرية لرموزها الوطنية وحرصها على إبقاء إرثهم حاضرا في الوعي الوطني والدولي.

واختتم المستشار محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم السادات يمثل رسالة للأجيال الجديدة بأن صناعة التاريخ تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى وشجاعة في اتخاذ القرار، وأن مصر ستظل صاحبة دور محوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة، انطلاقا من ثوابتها الوطنية وإيمانها بأن السلام العادل هو الطريق إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للشعوب.