أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات يعكس إدراك الكونجرس لأهمية الدور التاريخي الذي لعبه السادات في صنع السلام، وترسيخ قناعة بأن السعي لتحقيق السلام يمثل أولوية أساسية للدول والشعوب.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات إحتفالية منح الميدالية الذهبية من الكونجرس الأمريكي لأسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن مصر تستقبل هذا التكريم بفخر واعتزاز، مشيرًا إلى أن التكريم الحقيقي للرئيس الراحل أنور السادات يتمثل في البناء على ما حققه، ومواصلة مسيرة السلام التي دعا إليها، والعمل على تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة المضي قدمًا نحو ترسيخ الأمن والسلام، وأن يكون السلام حقيقيًا وملموسًا، بما يتيح للشعوب جني ثماره، مؤكدًا أهمية مواصلة السعي لتحقيق السلام، الذي بدأه الرئيس السادات منذ أكثر من 51 عامًا.

تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، مد يد الصداقة إلى الولايات المتحدة، كما دعا إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بما يعكس رؤيته لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.