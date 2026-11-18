أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إكمال صلاة النافلة أو قطعها عند إقامة الصلاة المفروضة، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على إمكانية الانتهاء من النافلة قبل انتهاء صلاة الجماعة.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وهو ما استند إليه جمهور العلماء في عدم جواز البدء في صلاة نافلة جديدة بعد إقامة الفريضة، حتى لو كان المصلي يعتقد أنه يستطيع أداء ركعتي السنة سريعًا، بل عليه الدخول مع الإمام مباشرة.

وأشار إلى أنه إذا أقيمت الصلاة أثناء أداء المصلي للنافلة، وكان يستطيع إكمالها قبل انتهاء الإمام من صلاة الفريضة، فإنه يتم صلاته ثم يلحق بالجماعة، ما دام وقت الفريضة متسعًا.

وأضاف أنه إذا كان يعلم أن الإمام سينتهي من الصلاة قبل أن يتم النافلة، فعليه قطعها والدخول مع الجماعة، أما إذا كان الإمام يطيل الصلاة بما يسمح له بإكمال النافلة، فلا داعي لقطعها، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ».

