زايدت الانتقادات الموجهة إلى الدولي المصري عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بسبب عدم تقديم المستويات المنتظرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسلطت شبكة «The Spurs Web» البريطانية الضوء على مستوى مرموش، مؤكدة أنه بات مطالبًا بإثبات أحقيته في القيمة المالية المحددة لانتقاله إلى توتنهام بصورة نهائية، والتي تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة إلى أن مرموش لم يقدم حتى الآن الأداء الذي يتناسب مع هذه القيمة، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد بقميص الفريق اللندني، دون أن يترك بصمة هجومية واضحة في المباريات التي شارك فيها.

وأضاف التقرير أن النجم المصري واجه صعوبات في التأقلم مع أسلوب لعب توتنهام، سواء عند مشاركته في مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيسر، وهو ما أثار تساؤلات بشأن المركز الأنسب للاستفادة من إمكانياته.

ووضعت الشبكة عمر مرموش ضمن قائمة تضم خمسة لاعبين مطالبين بتحسين مستوياتهم خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب سافيو وديستيني أودوجي وبيدرو بورو ودومينيك سولانكي.

وأكد التقرير أن المباريات المقبلة ستكون فرصة مهمة أمام اللاعب المصري لاستعادة مستواه وتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، خاصة في ظل سعي توتنهام للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وكان توتنهام قد ضم مرموش من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، مع وجود بند إلزامي للشراء النهائي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير الإنجليزية.