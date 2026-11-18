قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن الصين لن تقبل الدخول في أي معاهدات أو اتفاقيات دولية تستهدف الحد من الأسلحة النووية، في ظل امتلاكها عددا أقل بكثير من الرؤوس النووية مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا.

الصين تضاعف رؤوسها النووية إلى 620 وتتحرك بسرعة لمنافسة أمريكا وروسيا

وأضاف أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، أن عدد الرؤوس النووية الصينية تضاعف ليصل إلى نحو 620 رأسا نوويا، في حين تتصدر روسيا قائمة الدول الأكثر امتلاكا للرؤوس النووية بأكثر من 6 آلاف رأس، تليها الولايات المتحدة بنحو 5 آلاف رأس نووي.

وأوضح أن بكين لا ترغب في قبول أي قيود على ترسانتها النووية في الوقت الحالي، لأنها تعمل بمعدلات متسارعة في تطوير قدراتها، ولا تريد أن تظل في المرتبة الثالثة بفارق كبير عن واشنطن وموسكو.

وأشار كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا إلى أن الصين تشهد تطورا سريعا في مختلف المجالات، قائلا: «المارد الصيني مكتسح في كل حاجة»، معتبرا أن هذا التطور ينعكس أيضا على قدراتها العسكرية والنووية.

وأكد أن التحركات الصينية في هذا الملف تعكس رغبة بكين في تعزيز موقعها الدولي، وعدم القبول باتفاقيات تفرض عليها قيودا لا تتناسب مع رؤيتها لمستقبل قوتها النووية، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بينها وبين القوتين النوويتين الأكبر عالميا.