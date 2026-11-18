نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة الادعاءات الإيرانية بشأن إصابة عسكريين أمريكيين جراء هجمات استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن تلك الهجمات لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

ويأتي النفي الأمريكي ردًا على تصريحات صادرة عن مسؤولين ووسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تحقيق ضربات عسكرية إيرانية إصابات مباشرة في صفوف القوات الأمريكية، فضلًا عن إلحاق أضرار بمنشآت عسكرية وأنظمة رادار تابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات التي استهدفت قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين جرى التصدي لها، مشيرة إلى اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها، دون تسجيل أضرار بالمعدات الأمريكية أو إصابات بين العسكريين.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه منظومة رادار عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، مدعيًا إصابة الهدف، في حين نفت واشنطن تحقق تلك الضربة، وفقا لـ رويترز.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات المتبادلة لتشمل منشآت عسكرية ومواقع استراتيجية في عدد من دول المنطقة، وسط مخاوف من تصعيد جديد يهدد أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية.

وكانت طهران قد أعلنت مرارًا استهداف قواعد أمريكية في دول بالمنطقة، بينما تؤكد واشنطن وشركاؤها التصدي لعدد من هذه الهجمات، وتصدر بيانات متتالية لتوضيح حجم الأضرار والخسائر الفعلية.