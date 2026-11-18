التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة دفاع الإحتلال الإسرائيلي، برئيس الأركان الإسرائيلي الفريق إيال زامير ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان.

قائد القيادة المركزية الأمريكية في تل أبيب

وقال الجيش الإسرائيلي إن زامير وكوبر أجريا تقييمًا مشتركًا للوضع على المستويين العملياتي والاستراتيجي، بمشاركة رئيس هيئة العمليات اللواء إيتسيك كوهين، ورئيس هيئة التخطيط اللواء هيدي زيلبرمان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو اللواء عومر تيشلر، وعدد من القادة الآخرين من الجانبين.

وأضاف الجيش أن الاجتماع تناول التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين الجيشين، وتعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.