أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتماما لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة للارتقاء بالمقاصد السياحية المصرية.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمشروع نيفيرا، :" قطاع السياحة في مصر يشهد نموا غير مسبوق بداية من افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المتاحف .

وتابع مدبولي:" مشروع نيفيرا خطوة مهمة لترسيخ مكانة غرب القاهرة كمركز تنموي واقتصادي وسياحي واعد وبوابة اقتصادية للتنمية في غرب الجمهورية".

وأكمل مدبولي:" الدولة مستمرة في دعم المشروعات الاستراتيجية التي تحقق اهداف التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ".