أكد حزب الله اللبناني إدانته العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من سنة.

كما أدان الحزب أوامر الإخلاء والتهجير القسري لآلاف المواطنين تحت القصف.

وأشار إلى أن ما يجري على الأرض يعتبره انتهاكاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار وجريمة بحق المدنيين المحاصرين.

ودعا حزب الله، الإدارة الأمريكية والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري العاجل لوقف العدوان والتهجير الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

كما طالب الحزب الدول العربية بالتحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكد الحزب ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجيره واقتلاعه من أرضه.