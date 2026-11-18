انتقد المنتج محمد العدل الهجوم على علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل السلبي أمام مالاوي، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش كنتوا بتقولوا ما ينفعش نقيم على ماهر من مباراة واحدة بعد فوزه بالخمسة.. ليه الهجوم عليه دلوقت؟ ما ينفعش أقيمه من مباراتين.. ثبتوا وجهة نظركم في المعايير.. صباحكم جميل».

وجاءت تصريحات المنتج محمد العدل تعليقًا على الانتقادات التي تعرض لها علي ماهر عقب تعادل منتخب مصر مع مالاوي، بعدما حقق الفراعنة الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 5-0، وهو ما دفع العدل للتساؤل عن اختلاف معايير التقييم بين المباراتين.

تعادل مصر ومالاوي وترتيب المجموعة الثانية

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع مضيفه مالاوي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، خلف منتخب أنجولا المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم 24 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في هذه المرحلة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 28 مارس المقبل في القاهرة، بينما يلتقي منتخبا مالاوي وأنجولا ضمن منافسات الجولة نفسها.