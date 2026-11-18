تحدث الإعلامي كريم رمزي عن انتشار ظاهرة اللجان الإلكترونية في الكرة المصرية، معربًا عن أمنيته بالتخلص منها، في ظل ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حملات تستهدف بعض الأشخاص لتحقيق أهداف معينة.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو ميجا إف إم، إن اللجان الإلكترونية أصبحت منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن أهدافها باتت واضحة.

وأضاف: «أتمنى التخلص من ظاهرة اللجان الإلكترونية التي تستهدف هدم أشخاص من أجل إرضاء أشخاص آخرين».

وتطرق كريم رمزي إلى ردود الفعل عقب مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، مشيرًا إلى انتشار العديد من الفيديوهات والمنشورات التي تقلل من أداء المنتخب ولاعبيه بعد مباراة واحدة، وهو ما لفت انتباهه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن منتخب مصر عانى من سوء الحظ خلال المباراة، وأهدر العديد من الفرص المحققة، موضحًا أن النتيجة كان من الممكن أن تصل إلى 3 أو 4 أهداف، في ظل الفرص التي أتيحت للاعبين