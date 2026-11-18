عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع بيل بيرينز نائب رئيس شركة كرافت هاينز للشؤون الحكومية العالمية والوفد المرافق له لبحث موقف استثمارات الشركة في مصر وخططها التوسعية، وقد حضر الاجتماع السيدة/ مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف استثمارات الشركة في مصر والتي تجاوزت حتى الآن 7 مليارات جنيه من خلال مصنعها القائم في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والذي يعتبر المصنع الوحيد التابع لها في أفريقيا، إلى جانب افتتاح الشركة قبل عامين توسعات جديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذا العمالة الماهرة التي يوظفها المصنع بإجمالي 500 موظف.

وخلال اللقاء أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم للشركة لتوسيع أعمالها في مصر وزيادة اعتمادها على المكون المحلي وتطوير الموردين المحليين، لافتاً إلى ضرورة استفادة الشركة من مبادرة القرى المنتجة والتي تشمل أهدافها تقليل الهدر الناتج عن نقل الطماطم بين القرى والمدن حيث سيكون أصحاب المشروعات بالمبادرة موردين للشركة بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة لمنتجاتها.

ومن جانبه، أكد السيد/ بيل بيرينز نائب رئيس شركة كرافت هاينز للشؤون الحكومية العالمية أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 1991، وأن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا للإنتاج والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أن الشركة في مصر تعتمد على مكون محلي يتراوح بين 80% و90%، عبر التعاقد مع المزارعين والموردين المصريين، موجهاً الشركة لوزارة الصناعة على دعمها المتواصل للشركة.