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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من الأسمدة إلى الأدوية.. وزير الصناعة يبحث مع شركات هندية ضخ استثمارات جديدة في مصر

وزير الصناعة يعقد لقاءً موسعاً مع وفد شركات صناعية هندية لبحث خططها لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مصر
وزير الصناعة يعقد لقاءً موسعاً مع وفد شركات صناعية هندية لبحث خططها لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مصر
أمل مجدى

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركات صناعية هندية لبحث خططها لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مصر وتحديد الفرص التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ، وذلك بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والدكتور ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وقد تضمن الوفد شركات تعمل في مجالات الأسمدة، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والألومنيوم والحديد والصلب، والصناعات الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، وإعادة التدوير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مستهل اللقاء أشاد الوزير بالقدرات التكنولوجية الهندية والتي نجحت في غزو أسواق العالم، لافتاً إلى حرص الوزارة على البناء على العلاقات القوية بين البلدين سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص لتحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والهندي وجعل مصر مركزاً لتصنيع وتصدير المنتجات الهندية لمختلف الأسواق.

وقال هاشم إن المجالات التي تعمل بها شركات الوفد تتوافق مع القطاعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية 2030 ما يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات سريعة في إقامة مشروعات مشتركة في هذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

واستعرض الاجتماع المبادرات التي تنفذها الوزارة حالياً لخدمة قطاع الصناعة ومن بينها مبادرة شمس الصناعة لزيادة اعتماد المصانع على محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب التأكيد على أن وزارة الصناعة تسعى حالياً لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب من خلال توطين صناعة الحراريات والمسبوكات بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق أقصى استفادة من الخامات والمواد المصرية

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