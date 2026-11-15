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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: خارطة طريق بمشاركة المستثمرين وصناع السياسات لاستغلال التقارب المصري الهندي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
علياء فوزى

شارك وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في حلقة نقاشية بعنوان «استثمار الإمكانات الواعدة - فرص الاستثمار للصناعة الهندية في مصر»، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الهندي، الذي نظمته الهيئة، بمشاركة ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، من بينها 30 شركة هندية ناشئة.

استغلال التقارب السياسي والاقتصادي بين مصر والهند 

وأكد وليد أنور أهمية استغلال التقارب السياسي والاقتصادي بين مصر والهند لوضع خارطة طريق عملية لجذب الاستثمارات الهندية، بمشاركة المستثمرين وصناع السياسات، تستهدف القطاعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد مرتفعة للاقتصاد المصري والشركات الهندية، وعلى رأسها البتروكيماويات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية.

وأشار إلى اللقاءات والاجتماعات المستمرة بين الهيئة وكبرى الشركات الهندية، ومن بينها اللقاء مع وفد شركة «Motherson» الهندية، المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات والطائرات، خلال منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال الشهر الماضي.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية الصناعية عالية الكفاءة، والشبكة التجارية المتنامية التي تتيح النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب تنوع النظم الاستثمارية، التي تشمل المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والاقتصادية، بما يلبي احتياجات مختلف المستثمرين.

شارك في الحلقة النقاشية طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ماجد عز الدين، الشريك الأول بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).

وعلى هامش المنتدى، نظمت الهيئة اجتماعات ثنائية (B2B) بين الشركات المصرية والهندية، لبحث فرص إقامة شراكات استثمارية في عدد من القطاعات، تشمل الزراعة والصناعات الغذائية، والتشييد ومواد البناء، والصناعات المعدنية، والكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات ومكونات السيارات، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات، والتعليم، والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية.

هيئة الاستثمار الشركات الهندية الصناعات المغذية للسيارات البتروكيماويات جذب الاستثمارات الهندية

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