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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال جولتهما بمركزي طنطا وبسيون.. وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يحرصان على لقاء الأهالي والحديث معهم والاستماع إلى مطالبهم.. ويؤكدان: المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياتنا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في لفتة تعكس الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، حرصت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولتهما الميدانية بمركزي طنطا وبسيون، على لقاء عدد من الأهالي والتوقف للحديث معهم، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وما يتطلعون إليه من تطوير الخدمات المقدمة بمناطقهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهدت اللقاءات حوارًا مباشرًا بين الوزيرة والمحافظ والأهالي، استمعا خلاله إلى ما طرحه المواطنون من مطالب، وحرصا على الإنصات إليهم والتفاعل مع حديثهم، مؤكدين أن الهدف من الجولات الميدانية لا يقتصر على متابعة تنفيذ المشروعات، وإنما يمتد إلى التعرف على أثرها في حياة المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم الحقيقية.

جولة وزيرة الاسكان 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن الاستماع إلى الأهالي والتواصل معهم بصورة مباشرة يمثلان أهمية كبيرة في تحديد الأولويات والتعامل مع المشكلات على أرض الواقع، مشيرًا إلى حرص المحافظة على متابعة مطالب المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لبحثها والعمل على الاستجابة لها.

تحسين خدمات المواطنين 

ومن جانبها، حرصت المهندسة راندة المنشاوي على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدة أهمية أن يشعر المواطن بثمار مشروعات التطوير في حياته اليومية، وأن تكون احتياجات الأهالي هي الأساس في متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات.

رفع كفاءة الخدمات 

وتعكس هذه اللقاءات حرص الوزيرة والمحافظ على أن تكون الجولات الميدانية فرصة حقيقية للالتقاء بالمواطنين، والاستماع إليهم دون وسيط، والتعرف على مطالبهم عن قرب، بما يعزز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والأهالي، ويجعل احتياجات المواطن حاضرة في مختلف مراحل العمل والتنفيذ.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جولة وزير الإسكان محافظ الغربية

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