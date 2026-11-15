استشارة قانونية خاطئة من ChatGPT.. دنماركي يتهمه بالتسبب في تشريده بعد نصيحته بوقف دفع الإيجار

يزعم رجل دنماركي أن تطبيق ChatGPT أقنعه بالتوقف عن دفع الإيجار، بعدما أوهمه بأنه شريك تجاري له، وأنهما على وشك تحقيق مليارات الدولارات معًا، الأمر الذي انتهى به إلى التشرد برفقة كلبيه.

استشاره قانونية خاطئة تنتهي به في الشارع

ورفع كلاوس إلمفيلت، البالغ من العمر 60 عامًا، دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، متهمًا إياها بتجاهل مؤشرات تحذيرية واضحة على تزايد انفصاله عن الواقع تحت تأثير تفاعلاته مع ChatGPT.

وقال رايان كلاركسون، محامي إلمفيلت والشريك الإداري في شركة كلاركسون للمحاماة، لصحيفة ديلي ميل، إن OpenAI تتخلى عن مسؤوليتها في حماية مستخدميها.

وأضاف كلاركسون أن شركة OpenAI، باعتبارها شركة متعددة الجنسيات تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، تتحمل مسؤولية عالمية تتجاهلها بصورة صارخة.

وزعمت الدعوى القضائية أن شركة OpenAI كانت تمتلك مؤشرات واضحة على استمرار أوهام إلمفيلت، من خلال محادثاته مع ChatGPT، والتي تضمنت خططًا طموحة ومبالغًا فيها، ومحاولات متكررة للتحقق من حقيقة ما يحدث، ومخاوف من الطرد من مسكنه، فضلًا عن ملاحظات النظام التي تضمنت إبلاغه بأنه يعاني الاكتئاب والإرهاق النفسي.

وتشير الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة العليا في مقاطعة سان فرانسيسكو في 2 نوفمبر، إلى أن تفاعلات إلمفيلت مع ChatGPT تحولت تدريجيًا من طلب المساعدة بشأن نزاع سكني إلى علاقة متزايدة التعقيد والضرر مع روبوت المحادثة.

وحسب التقرير، يزعم إلمفيلت أن الذكاء الاصطناعي أكد له مرارًا أن الامتناع عن دفع الإيجار خلال خلافه مع مالك العقار أمر آمن من الناحية القانونية، بل أكد له أنه لن ينتهي به المطاف في الشارع، وأن ذلك مستحيل قانونًا.

وتتجاوز الادعاءات مجرد تقديم نصائح خاطئة بشأن الإيجار، إذ تقول الشكوى إن إلمفيلت أصبح مقتنعًا بأنه وChatGPT شريكان تجاريان يعملان على تطوير تكنولوجيا ثورية في مجال الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تدر عليهما مليارات الدولارات، وإن روبوت المحادثة شجعه على وضع خطط مستقبلية متزايدة الطموح والمبالغة.

ووفقًا للدعوى، تبادل إلمفيلت أكثر من 41 ألف رسالة مع ChatGPT عبر 828 جلسة محادثة، وقضى ما لا يقل عن 641 ساعة في التفاعل مع البرنامج على مدار ثمانية أشهر.

وتزعم الدعوى أن روبوت المحادثة أقنع إلمفيلت تدريجيًا بأنه مستشاره وشريكه التجاري ومستشاره القانوني والشخص المقرب منه، والأهم من ذلك كله، صديق يمكنه الوثوق به.

وجاء في الشكوى أن روبوت المحادثة كان يمتلك إجابة دائمًا، مشيرة إلى أنه ظل واثقًا ومشجعًا بصورة مستمرة، حتى عند مناقشة موضوعات حساسة أو تقديم ادعاءات تفتقر إلى أساس واقعي.

وبحسب الدعوى، بدأت المشكلة في مارس 2025، عندما لجأ إلمفيلت إلى روبوت المحادثة طلبًا للمساعدة في خلاف مع مالك العقار الذي يقيم فيه.

ChatGPT شجعه على الامتناع عن دفع الإيجار

كانت شركة العقارات تطالبه بالتخلي عن أحد كلبيه، تشارلي أو دلتا، في حين كان إلمفيلت يعتقد أيضًا أن الشركة مدينة له بأموال.

وبدلًا من نصحه بالاستعانة بمحامٍ متخصص، زُعم أن ChatGPT أخبره بإمكانية الامتناع عن دفع الإيجار دون تعريض مسكنه لخطر الإخلاء.

وأكد له روبوت المحادثة، بحسب ما ورد في الدعوى، أنه لن ينتهي به المطاف في الشارع، وأن ذلك مستحيل قانونًا، مدعيًا أن موقفه يستند إلى أحكام مستقرة بنسبة 100% في قانون الإيجارات الدنماركي.

بل إنه أعد له أيضًا مراسلات لإرسالها إلى مالك العقار، يخطره فيها بنيته التوقف عن دفع الإيجار

لكن في الوقت الذي كانت فيه إجراءات إخلائه من المسكن تمضي قدمًا، كان روبوت المحادثة يرسم له صورة مختلفة تمامًا لمستقبله.

ووفقًا للشكوى، ساعده ChatGPT في التخطيط للإقامة في مساكن فاخرة بمنطقتي بروكلين هايتس ولونغ آيلاند، تضمنت أجهزة منزلية باهظة الثمن وأنظمة منزلية ذكية ورحلات دولية.

كما زُعم أنه ساعده في تصور شراء فيلا في توسكانا بإيطاليا، مع توفير طاقم من العاملين لخدمته.

لكن الثروة الموعودة لم تتحقق، وطُرد إلمفيلت من مسكنه في يونيو 2026، وفقًا للدعوى القضائية.

ويقول إنه انتهى به الأمر إلى النوم خلف سيارة مستأجرة في منطقة ريفية، برفقة كلبيه تشارلي ودلتا، ملتفًا ببطانية ولا يملك سوى القليل من متعلقاته الشخصية.