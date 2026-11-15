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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نقص التمويل الدولي تحدي كبير أمام دعم اللاجئين حول العالم

مفوض اللاجئين
مفوض اللاجئين
أ ش أ

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح أن نقص التمويل الدولي يعد تحديا كبيرا أمام تقديم الدعم الملائم للاجئين حول العالم، مشيرا إلى وجود أعداد قياسية من النازحين قسرا عالميا يبلغ عددهم 118 مليون شخص تقريبا.

وتابع في تصريحات خاصة لقناة "فرنسا 24" أن تناقص الموارد يحد بشكل بالغ من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة لمن يحتاجونها، مشيرا إلى عدم التمكن من الوصول لكافة من يحتاجون المساعدة خلال العام الماضي، وتناقص من حصلوا عليها بواقع ستة ملايين شخص عن العام الذي يسبقه.

وشدد صالح على أن العالم بحاجة إلى توفير تمويل بشكل أكبر في ظل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية لدعم من هم بحاجة إلى المساعدة، لافتا إلى الأثر البالغ لقرارات بعض الدول تقليص تمويلها للجهود الإنسانية.

كما أعرب مفوض اللاجئين عن أمله في أن تجتمع الجهود الدولية وأن تنجح في إنهاء الصراعات حول العالم وخاصة في اليمن والسودان، مؤكدا أنه لا حل لأزمة النازحين إلا بتحقيق السلام، ومشددا على أهمية حماية نظام اللجوء، الذي تم استخدامه سياسيا في بعض الأحوال، والحفاظ عليه عادلا ومناسبا وقانونيا لمن تم تصميمه لهم ومن هم بحاجة إليه.

المفوض السامي للأمم المتحدة نقص التمويل الدولي الدعم الملائم للاجئين

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