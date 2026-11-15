الزيدي: لن نسمح بتهريب النفط العراقي

وجه رئيس وزراء العراق على الزيدي باستكمال خطط السيطرة على جرف الصخر بالإضافة إلى تطويق جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها.

وبحسب مصادر ؛ فقد تضمنت توجيهات الزيدي التهيئة العسكرية تحسباً لصدور أوامر بدخول جرف الصخر.

‏كما طالب رئيس وزراء العراق بضرورة استكمال خطط تطويق جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها.

كما أكد ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية على ضرورة القضاء على أي إجراءات مكافحة تهريب النفط.

وقال ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية: لن نسمح ببقاء شبر في البلاد به تهريب وسرقات.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لن يبقى أي تهريب للنفط في العراق وواهم من يتوقع أن ليست هناك عيون تراقبه.

وتابع ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية: قادرون على مواجهة عصابات التهريب.

وزاد ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية: الشعب يدعم إجراءاتنا ضد التهريب والفساد.

‏فيما منح الزيدي قيادات الإطار مهلة لإقناع الفصائل المسلحة بالانسحاب من جرف الصخر.