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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الزيدي: لن نسمح بتهريب النفط العراقي

على الزيدي
على الزيدي
محمود نوفل

وجه رئيس وزراء العراق   على الزيدي باستكمال خطط السيطرة على جرف الصخر بالإضافة إلى تطويق جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها.

وبحسب مصادر ؛ فقد تضمنت توجيهات الزيدي  التهيئة العسكرية تحسباً لصدور أوامر بدخول جرف الصخر.

‏كما طالب رئيس وزراء العراق بضرورة استكمال خطط تطويق جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها.

كما أكد ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية على ضرورة القضاء على أي إجراءات مكافحة تهريب النفط.

وقال ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية: لن نسمح ببقاء شبر في البلاد به تهريب وسرقات.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لن يبقى أي تهريب للنفط في العراق وواهم من يتوقع أن ليست هناك عيون تراقبه.

وتابع ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية: قادرون على مواجهة عصابات التهريب.

وزاد ‏رئيس وزراء العراق للقيادات الأمنية:  الشعب يدعم إجراءاتنا ضد التهريب والفساد.

‏فيما منح الزيدي قيادات الإطار مهلة لإقناع الفصائل المسلحة بالانسحاب من جرف الصخر.

العراق على الزيدي جرف الصخر النفط العراقي

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