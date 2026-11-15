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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حمل إدارة بايدن المسؤولية.. ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث أنظمة الملاحة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة سلفه جو بايدن مسؤولية تدهور أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، وذلك في أول تعليق له على أزمة الطيران التي تسببت في توقف الرحلات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات في عدد من المطارات الأمريكية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إدارة بايدن أساءت التعامل مع ملف إدارة الطيران الفيدرالية، مشيرًا إلى أنها أنفقت أموالًا كبيرة دون تحقيق النتائج المطلوبة، ما أدى، بحسب وصفه، إلى تفاقم مشكلات النظام القديم والمتهالك.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك المعرفة والخطط اللازمة لتطوير أنظمة التحكم في الحركة الجوية، مطالبًا الكونجرس بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحديث بصورة عاجلة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان وزير النقل الأمريكي شون دافي أن المحققين توصلوا إلى أن خطأً من جانب أحد المقاولين أو خللًا في جهاز التوجيه قد يكون وراء الانقطاع الذي أثر على أنظمة الطيران في أنحاء البلاد.

وفي منشور آخر، شدد ترامب على ضرورة تحديث البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية، معتبرًا أن أجزاء واسعة من النظام الحالي تعود إلى نحو 50 عامًا، وأن تطويره يجب أن يتم بصورة شاملة بدلًا من تنفيذ تحديثات جزئية ومتفرقة.

وطالب ترامب الكونجرس بالموافقة على التمويل المطلوب، مؤكدًا أن توفير الموارد اللازمة سيسمح ببناء نظام أكثر تطورًا وكفاءة، وذلك بعدما دعا وزير النقل شون دافي المشرعين إلى إقرار تمويل بقيمة 50 مليار دولار لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أزمة شهدتها حركة الطيران الأمريكية، بعدما أدى العطل التقني إلى اضطراب عمليات التشغيل وإلغاء آلاف الرحلات، ما أعاد تسليط الضوء على حالة البنية التحتية لأنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة أزمة الطيران

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