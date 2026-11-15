بكلمات مليئة بالحب.. اللواء سمير فرج يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أجمل حاجة في حياتي

حرص اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته نورا، بتوجيه رسالة تهنئة مؤثرة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

عبّر خلالها عن مدى حبه واعتزازه بها، مستعيدًا ذكريات طفولتها، وموجهًا لها دعواته بأن يرزقها الله السعادة وراحة البال.

ونشر سمير فرج صورة تجمعه بابنته نورا، وأرفقها بكلمات عاطفية كشف خلالها عن مكانتها الكبيرة في قلبه، مؤكدًا أن سعادتها تمثل مصدر سعادته، كما استعاد واحدة من ذكرياته معها عندما كانت طفلة صغيرة وبدأت خطواتها الأولى في المشي.

وكتب اللواء سمير فرج في منشوره: «النهارده عيد ميلاد أجمل حاجة في حياتي بنتي نورا.. مش قادر أصدق أول يوم وهي طفلة قامت تمشي وقعدنا نصفق لها كلنا».

وأضاف: «يا رب أسعدها هي وأولادها وزوجها، وتكون سعيدة علشان أنا أكون سعيد.. كل سنة وأنتِ طيبة يا نور عيني.. نورا».

ولاقت رسالة المفكر الاستراتيجي تفاعلًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئة ابنته بعيد ميلادها، متمنين لها عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والخير، وأن يحفظ الله لها أسرتها ويديم المحبة بينهما.

وتعكس كلمات سمير فرج مشاعر الأب وارتباطه بابنته، خاصة مع استحضاره تفاصيل من طفولتها، في رسالة حملت الكثير من الحنين والحب الأبوي بمناسبة يوم ميلادها.