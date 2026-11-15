البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

تلعب التغذية دوراً جوهرياً في النمو الصحي للدماغ وأدائه، لا سيما لدى الأطفال الصغار. ويرى أطباء الأطفال أن الدماغ ينمو في الأيام الألف الأولى من حياة الإنسان بوتيرة أسرع من أي مرحلة أخرى.

ويُعد الغذاء عنصراً أساسياً في هذا المسار، إذ يمد الدماغ بالوقود اللازم لنموه السليم. لذا، من المهم للآباء والأمهات معرفة الأطعمة التي تضمن حصول أطفالهم على تغذية جيدة. ومع استمرار نمو الطفل وصولاً إلى مرحلة المراهقة، يواصل الدماغ تطوره، وتحديداً في منطقة "القشرة أمام الجبهية"؛ وهي منطقة ترتبط بالذاكرة، واتخاذ القرارات، وغيرها من الوظائف التنفيذية للدماغ.

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

نستعرض فيما يلي قائمة تضم أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز القدرات الذهنية وتقوية ذاكرة طفلك خلال اليوم الدراسي

1. المأكولات البحرية

تُعد الأسماك والمأكولات البحرية خيارات غذائية ممتازة للأطفال؛ فهي مصدر غني بالبروتين، وأحماض أوميغا-3 الدهنية، والزنك، واليود، وغيرها من المعادن. وتُعد هذه العناصر الغذائية ضرورية لتعزيز وظائف الدماغ الصحية، كما أنها بالغة الأهمية للجسم ككل. فعلى سبيل المثال، يُعد الزنك عنصراً أساسياً لإنتاج الخلايا العصبية والنمو العام، بينما تساهم أحماض أوميغا-3 الدهنية في دعم النمو الطبيعي للدماغ. أما اليود، فهو ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تساعد بدورها في تنظيم وظائف الدماغ السليمة. ويرى أخصائيو التغذية أيضاً أن تناول المأكولات البحرية -كالأسماك- قد يؤدي إلى تحسين القدرات الإدراكية لدى الأطفال والمراهقين. كما تشير الأبحاث إلى أن تناول الأسماك يمكن أن يعزز اليقظة الذهنية وصحة الدماغ، وذلك بفضل محتواها العالي من أحماض أوميغا-3 الدهنية.

2. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والشعير والكينوا، على فيتامينات "ب" التي تعمل على تقليل الالتهاب في الدماغ. كما تساعد هذه المجموعة من الفيتامينات في إنتاج النواقل العصبية، وهي عناصر بالغة الأهمية للانتباه السمعي والقدرات الإدراكية بشكل عام. ويمكن أن يسهم ذلك في دعم القدرة على التذكر وتعزيز قدرة طفلك على التعلم في المدرسة. وكما هو الحال مع أي عضو آخر في الجسم، لا يمكن للدماغ أن يعمل دون طاقة؛ لذا توفر الحبوب الكاملة -التي تتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض- إمداداً ثابتاً من الطاقة للدماغ، من خلال إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم ببطء.

وعلى عكس الكربوهيدرات المكررة، تضمن هذه الحبوب بقاء طفلك في حالة يقظة ذهنية طوال اليوم، دون حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

3. البيض

تُعدّ البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية؛ فهي تزخر بمكونات تؤدي دوراً جوهرياً في نمو الدماغ وتعزيز الوظائف الإدراكية، ومن بينها الكولين، وفيتامين "ب12"، والبروتين، والسيلينيوم. ويبرز الكولين كعنصر بالغ الأهمية لنمو الدماغ؛ إذ يدخل في إنتاج "أستيل كولين"، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تنظيم الذاكرة والمزاج والذكاء. علاوة على ذلك، يُعدّ الكولين ضرورياً للعمليات الحيوية المتعلقة بتصنيع الحمض النووي (DNA). لذا، ليس من المستغرب أن يرتبط تناول الكولين بتحسّن وظائف الدماغ؛ فقد ربطت الأبحاث الطبية بين الحصول على الكولين وبين تعزيز الذاكرة، وتحسين القدرة على معالجة المعلومات، وزيادة التركيز والانتباه.

4. الكاكاو

يُعد الكاكاو الخام غنياً بمغذٍ نباتي يُعرف باسم "الفلافونول". وقد أظهرت دراسات بحثية عديدة أن مركبات الفلافونويد الموجودة في مسحوق الكاكاو -الذي يُستخدم في صناعة الشوكولاتة- تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. ويؤدي ذلك إلى زيادة وصول الأكسجين إلى الدماغ، مما ينعكس إيجاباً وبشكل ملحوظ على الحالة الذهنية والقدرة على التركيز. كما تتمتع مركبات الفلافونويد بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ إذ يمتلك الكاكاو قدرةً على مقاومة الأكسدة تفوق تلك الموجودة في الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أو النبيذ الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكاكاو على معادن مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والزنك. وتعد هذه المعادن ضرورية لتعزيز وظائف الدماغ، والحفاظ على الذاكرة، ودعم نقل الإشارات بين الخلايا العصبية. كما يحتوي الكاكاو أيضاً على "السيروتونين"، وهو هرمون رئيسي يلعب دوراً في استقرار الحالة المزاجية.

5.التوت الأزرق

تشير الأبحاث إلى أن تناول حفنة صغيرة من هذا التوت ذي اللون الأرجواني الداكن في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد الطفل على التركيز بشكل أفضل أثناء الحصص الدراسية، حتى في فترة ما بعد الظهر. يحب معظم الأطفال تناول التوت الأزرق؛ لذا يمكنك وضع وعاء منه على مائدة الإفطار، أو إضافته فوق عصيدة الشوفان أو حبوب الإفطار (الجرانولا).