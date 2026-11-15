استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية السعودية | إعرف السبب

نقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن القرني، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب المقدم منصور بن محمد المحقني ، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه ووطنه بمحافظة الخرمة.





وعبر اللواء محمد القرني في بيان صادر عن الداخلية السعودية ، عن الفخر والاعتزاز بالشهيد

سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة

الحكيمة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل

مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف.