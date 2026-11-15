تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية

شهدت إحدى مدارس محافظة القليوبية واقعة اعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، بعدما اتهم ولي أمره أحد المعلمين بالتعدي عليه بالضرب داخل الفصل الدراسي، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، واستدعى نقله إلى المستشفى وحجزه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالقليوبية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مدرسة كفر منصور الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، حيث تقدم ولي أمر التلميذ «إياد عمرو أمين» ببلاغ إلى مديرية أمن القليوبية، اتهم فيه أحد المعلمين، ويدعى «ع. م. ع»، بالاعتداء على نجله باستخدام ذراعه ويديه، والضرب في منطقة أسفل البطن.

السبب دخول دورة المياة

وأوضح ولي الأمر في بلاغه أن الاعتداء وقع بعدما طلب نجله من المعلم السماح له بدخول دورة المياه أثناء اليوم الدراسي، إلا أنه فوجئ عقب عودة الطفل من المدرسة بتعرضه لتبول دموي، الأمر الذي دفعه إلى نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأظهرت الفحوصات الطبية، وفقًا لما ورد في البلاغ، إصابة التلميذ بنزيف داخلي في المثانة والكليتين، ما استدعى حجزه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم.

ضبط المعلم واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة، حيث تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر، بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس المباحث، من ضبط المعلم المشكو في حقه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما كُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف الواقعة وتفاصيلها، وتحرر المحضر رقم 7108 جنح كفر شكر، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

استبعاد المعلم المتهم من المدرسة

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد المعلم المتهم من المدرسة ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، مؤكدة أن القرار يأتي على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاعتداء على التلميذ وإصابته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.