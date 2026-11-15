أبطال فيلم «وراء الشمس» على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47 ظهور أبطال الفيلم التونسي «وراء الشمس»، للمخرج عزيز الشناوي، والممثلة رانيا العقربي، وذلك قبل عرض الفيلم ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية».

وحرص أبطال العمل على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، احتفالًا بمشاركة الفيلم في فعاليات المهرجان.

حكاية أم وطفل في مواجهة واقع استثنائي

تتناول أحداث الفيلم قصة «ليندا»، وهي أم تونسية أرملة تواجه اختبارًا صعبًا بعد اكتشاف إصابة ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، بمرض جيني نادر يُعرف باسم «جفاف الجلد المصطبغ»، ويتسبب في حساسية شديدة تجاه الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعل تعرضه لأشعة الشمس خطرًا على صحته.

ويفرض المرض واقعًا جديدًا على حياة الأم وطفلها، إذ تصبح الأنشطة اليومية البسيطة محاطة بالقيود والاحتياطات. وبين الخوف والعزلة والمسؤولية، تحاول ليندا الموازنة بين حماية ابنها ومنحه فرصة للاستمتاع بطفولته رغم الصعوبات.

ولا يقتصر الفيلم على الجانب الصحي للمرض، بل يرصد تأثيره النفسي والاجتماعي على الأسرة، والتحديات التي تواجه الأم في محاولتها توفير حياة طبيعية لطفلها.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة «وراء الشمس» رانيا العقربي، ونجلاء بن عبد الله، وسكندر قزارة، وحليمة داود، ومحمد الداهش، وهيلين كاتزاراس، ووفاء الطبوبي، ونبيل شحادة.