عرض فيلم «وراء الشمس» ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

يُعرض الفيلم التونسي «وراء الشمس»، للمخرج عزيز الشناوي، اليوم الأحد، ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في الخامسة والنصف مساءً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، على أن يسبق العرض سجادة حمراء لأبطال العمل.

حكاية أم وطفل في مواجهة واقع استثنائي

تدور أحداث الفيلم حول «ليندا»، وهي أم تونسية أرملة تتغير حياتها بعد اكتشاف إصابة ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، بمرض جيني نادر يُعرف باسم «جفاف الجلد المصطبغ»، يتسبب في حساسية شديدة تجاه الأشعة فوق البنفسجية، ويجعل تعرضه لأشعة الشمس أمرًا بالغ الخطورة.

ومع معرفة الأم بطبيعة المرض، تصبح تفاصيل الحياة اليومية لها ولطفلها محكومة بقيود جديدة، إذ تتحول الأنشطة والتجارب البسيطة إلى تحديات تتطلب الحذر الدائم. وبين الخوف والعزلة وثقل المسؤولية، تخوض ليندا رحلة نفسية وإنسانية تعيد خلالها التفكير في معنى الحماية والأمومة، وكيف تمنح طفلها فرصة للاستمتاع بطفولته رغم الظروف الصعبة.

ولا يتوقف الفيلم عند الجانب الصحي للمرض، بل يتناول انعكاساته النفسية والاجتماعية على الأسرة، والصراع الذي تعيشه الأم بين ضرورة حماية ابنها ورغبتها في أن يحظى بحياة طبيعية قدر الإمكان.

أبطال فيلم «وراء الشمس»

يشارك في بطولة الفيلم رانيا العقربي، ونجلاء بن عبد الله، وسكندر قزارة، إلى جانب حليمة داود، ومحمد الداهش، وهيلين كاتزاراس، ووفاء الطبوبي، ونبيل شحادة.

لجان تحكيم الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم لجان تحكيم مسابقات الدورة الحالية مجموعة من الأسماء السينمائية البارزة؛ إذ يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج والكاتب والمنتج المغربي الفرنسي نبيل عيوش، وتضم في عضويتها المخرج والكاتب أمير فخر الدين (ألمانيا/سوريا)، ومهندس الصوت البريطاني بول ديفيز، والممثلة والمنتجة الصينية فان بينجبينج، والمخرجة البلجيكية لورا فونديل، والفنانة المصرية غادة عادل.

أما لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية»، فتضم مدير التصوير الروماني تودور فلاديمير باندورو، والمخرج والكاتب المصري عمرو سلامة، والمخرجة الفلسطينية ليلى عباس. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج العراقي حسن هادي، والمخرجة الهولندية ستيفاني كولك، والممثل المصري علي قاسم.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية من مديرة التصوير فريدا مرزوق (تونس/فرنسا)، والمونتيرة المصرية هبة عثمان، بينما تضم لجنة مسابقة أفضل فيلم وثائقي الباحثة والمخرجة الدكتورة فيولا شفيق (ألمانيا/مصر)، والمخرج والمونتير السوري قتيبة برهمجي، وكارول بيكارتشيك، المدير الفني لمهرجان «ميلينيوم دوكس أجينست جرافيتي» في بولندا.

وعلى مستوى الجوائز الخاصة، يترأس الناقد السينمائي والمدير الفني لمهرجان لوكارنو جيونا ناتزارو لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، بعضوية الناقدة أروى تاج الدين، والمخرجة المصرية أمل رمسيس، والمنتج والمونتير الأردني ليث المجالي.

كما تضم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) الناقدة الألمانية سوزان كورنيليا جيتل، والناقد البرازيلي مارسيلو جانو.