تحييد 201 عنصر .. الجيش اليمني يواصل ضرباته القوية ضد الفصائل

تواصل القوات المسلحة اليمنية، بمختلف تشكيلاتها، مسنودة بالمقاومة الشعبية، أداء مهامها ضمن عملية فجر اليمن، والتصدي لتهديدات الفصائل اليمنية ، دفاعاً عن شعب ومؤسسات الدولة اليمنية ومقدراته.

ووفق الصفحة الرسمية للمتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية، فقد نفذت القوات المسلحة، (906) عملية استهداف، منها (41) غارة جوية، (18) بالطيران المسيّر، و(90) بالراجمات، و(757) بمدفعية الميدان طالت مواقع الفصائل وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

كما أسفرت الضربات عن تحييد (201) من عناصر وقيادات ميدانية، وتدمير وإعطاب (121) آلية ومعدة عسكرية تابعة للمليشيا.

وبحسب البيان اليمني: وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قواتنا أداء مهامها والتعامل مع هجمات المليشيا وتحركاتها، وقد جاءت إعادة تموضع وانتشار الوحدات المتمركزة هناك في ضوء إعادة تهيئة لمسرح العمليات وفقاً لتقديرات الموقف العملياتي، وبما يتوافق مع التهديدات القائمة، وترتيب الأولويات، ويضمن فك الحصار عن تعز وحماية المدنيين.

وفي جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، يواصل أبطال القوات المسلحة اليمنية ، مسنودين بالمقاومة الشعبية، أداء واجبهم والتصدي للفصائل والتعامل مع مصادر التهديد.

كما ثمّنت القوات المسلحة جهود منتسبيها وتضحياتهم في مختلف الجبهات.

وشدد البيان، على أن القوات المسلحة تهدف لحماية الشعب اليمني ومقدراته، لافتا إلى أن أمن الملاحة في مضيق باب المندب يقتضي تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وستظل قواتنا صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الفصائل .

وإختُتم البيان: القوات المسلحة ماضيةً في تحقيق أهداف عملية فجر اليمن، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين.