ما هو الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن في الهاتف؟ وكيف تحافظ عليه؟

قد يظن الكثيرون أن الثقب الدقيق الموجود أسفل الهواتف الذكية، وتحديداً بجوار منفذ الشحن، هو مجرد فتحة مخصصة لإخراج شريحة الاتصال. لكن الحقيقة الهندسية تشير إلى أنه الميكروفون الأساسي المسؤول عن التقاط صوتك بوضوح أثناء المكالمات الهاتفية وتسجيل المقاطع الصوتية، كما يلعب دوراً محورياً في تقنية عزل الضوضاء المحيطة.

فخ الخلط بين الفتحات



تتكرر حوادث تلف هذا الجزء الحساس نتيجة التسرع أثناء محاولة إخراج درج شريحة الاتصال (SIM). ففي معظم الهواتف الحديثة، يتجاور درج الشريحة مع منفذ الشحن والميكروفون في الحافة السفلية للجهاز. وعندما يخطئ المستخدم ويُدخل الدبوس المعدني المخصص للشريحة داخل فتحة الميكروفون بدلاً من الفتحة المخصصة للدرج، فإنه يعرّض المكونات الداخلية لخطر مباشر.



كيف تحمي هاتفك وتنظف الثقب بأمان؟



للحفاظ على كفاءة الميكروفون وتجنب تكاليف الصيانة الباهظة، ينصح خبراء التقنية باتباع الخطوات التالية:

• التدقيق البصري: تأكد دائماً من أن الثقب الذي تضع فيه الدبوس يقع داخل إطار درج الشريحة المرسوم بوضوح على هيكل الهاتف.

• تجنب الأدوات الحادة: لا تستخدم الإبر، الدبابيس، أو أعواد الأسنان لتنظيف فتحة الميكروفون من الأتربة المتراكمة، لأنها تدفع الأوساخ إلى الداخل وتتلف العوازل.

• التنظيف الآمن: اعتمد على فرشاة ناعمة وجافة، أو استخدم بخاخ الهواء المضغوط من مسافة آمنة لإزالة الغبار برفق دون الإضرار بالمكونات الداخلية.

