أخبار التكنولوجيا | هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 4 وهل هاتفك في خطر؟ إليك سر الدائرة الزرقاء بجوار الساعة في آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 4 ..هل هاتفك منهم؟

هل تفكر في الانتقال بين هواتف شاومي وسامسونج؟ يقدم كل من نظام HyperOS 4 من شاومي وتحديث One UI 9 من سامسونج تجربة مختلفة تمامًا في التخصيص، والأمان، وميزات الذكاء الاصطناعي، وتوافق الأجهزة.

وعند الترقية إلى هاتف جالاكسي جديد، يمكنك نقل بياناتك الأساسية مثل الصور وجهات الاتصال بسهولة، لكن تذكر أن واجهة شاومي وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ومعظم إعدادات التطبيقات لن تنتقل معك تلقائيًا.

وحش قادم من سامسونج.. إليك أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy S27

نشر المسرب الشهير سوني ديكسون صورًا لمجسمات تجريبية تكشف عن التصميم المتوقع لثلاثة هواتف من سلسلة هواتفSamsung Galaxy S27 المرتقبة مطلع عام 2027. تُظهر الصور تحولًا جذريًا في شكل الكاميرات الخلفية للإصدارات العليا مقارنة بالأجيال السابقة.

هل هاتفك في خطر؟.. سر الدائرة الزرقاء بجوار الساعة في آيفون

يثير ظهور أيقونة دائرية زرقاء تتوسطها ثلاثة خطوط عمودية وسهمان متجهان للخارج بجوار الساعة في أعلى شاشة هواتف آيفون تساؤلات وقلق العديد من المستخدمين، خوفاً من تعرض هواتفهم للاختراق أو التجسس.

ميزة طال انتظارها.. هواتف Galaxy تستعد لتسجيل مكالمات واتساب وMeetهواتف Galaxy

تستعد شركة سامسونج لمعالجة واحدة من أكثر العقبات إزعاجًا لمستخدمي الهواتف الذكية، وهي صعوبة تسجيل المكالمات الصوتية التي تتم خارج تطبيق الاتصال التقليدي.

ووفقًا لتسريبات حديثة من الإصدارات الأولية لتحديث One UI 9.5، تعمل الشركة على توسيع أدوات التسجيل المدمجة في هواتف جالاكسي لتشمل تطبيقات التواصل الشهيرة (VoIP) مثل واتساب، وتليجرام، وجوجل ميت.