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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات غير مسبوقة.. سامسونج تُعيد رسم مستقبل شاشات «جالكسي»

سامسونج تُعيد رسم مستقبل شاشات «جالكسي» بتقنيات غير مسبوقة.
سامسونج تُعيد رسم مستقبل شاشات «جالكسي» بتقنيات غير مسبوقة.
لمياء الياسين

كشفت تقارير تقنية حديثة عن خطط طموحة تدرسها شركة سامسونج الكورية لإعادة صياغة معايير العرض في أجيالها القادمة من هواتف جالكسي، حيث تتجه استراتيجية العملاق الكوري نحو مسارين متوازيين؛ يستهدف الأول رفع كفاءة الهواتف منخفضة التكلفة، بينما يمهد الثاني لثورة تصميمية في الفئة الرائدة.

توديع شاشات LCD 

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الناشئة ومواجهة الزحف الصيني، تدرس سامسونج الاستغناء نهائياً عن شاشات LCD التقليدية في أرخص هواتفها الاقتصادية، وتحديداً سلسلة Galaxy A0x، واستبدالها بشاشات (OLED) منخفضة التكلفة.
ويرى خبراء التقنية أن هذا التحول سيمنح مستخدمي الفئة الاقتصادية تجربة بصرية فائقة بألوان أكثر حيوية واستهلاك أقل للطاقة، وإن كان من المرجح أن ينعكس ذلك في صورة زيادة طفيفة على الأسعار النهائية لتلك الطرازات.

ثورة الشاشات القابلة للانزلاق 
على صعيد الابتكار، تواصل سامسونج أبحاثها لتطوير جيل جديد كلياً من الهواتف الذكية المزودة بشاشات قابلة للتمدد والانزلاق عمودياً، وهو المشروع الذي يُشار إليه في الأوساط التقنية باسم (Galaxy Z Slide).
وعلى عكس الهواتف القابلة للطي الحالية، تعتمد هذه التقنية على شاشة مرنة تنزلق للأعلى دون الحاجة إلى مفصلات تقليدية، مما يسمح للمستخدم بتغيير أبعاد الشاشة بلمسة واحدة  لتوفير مساحة عرض أطول مثالية للتصفح ومشاهدة المحتوى المرئي، وسط توقعات برؤية هذا الابتكار في الأسواق بحلول عام 2028.

تعزيز الخصوصية والسطوع

أما بالنسبة لهواتفها الرائدة المرتقبة، فتخطط الشركة لتوسيع نطاق تقنية «شاشة الخصوصية» التي تمنع المتطفلين من رؤية محتوى الشاشة من الزوايا الجانبيةلتشمل طرازات إضافية بجانب نسخة ألترا، مع تزويدها بلوحات (M16 OLED) المتطورة لضمان سطوع وكفاءة استهلاك البطارية تحت أشعة الشمس المباشرة.

شركة سامسونج هواتف جالكسي سلسلة Galaxy A0x شاشات LCD الهواتف القابلة للطي

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